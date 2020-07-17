Kırklareli'nden kısa kısa Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına seçilen AK Parti Tekirdağ Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Şentop'u makamında ziyaret etti.

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına seçilen AK Parti Tekirdağ Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Şentop'u makamında ziyaret etti.

KLÜ'den yapılan açıklamada, Rektör Şengörür'ün, TBMM Başkanı Şentop'u ziyaret ettiği belirtildi.

Ziyarette Şengörür'ün KLÜ'nün fiziki altyapısı, teknolojik imkanları ve projeleri hakkında bilgi verdiği bildirildi.

Öğrencilere meslek lisesi çağrısı

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, Liselere Giriş Sınavı'nın (LGS) açıklanmasının ardından öğrencilere meslek liselerini tercih etmelerini için çağrıda bulundu.

Ilık, yazılı açıklamasında, öğrencilerin gelecekleri için en doğru tercihleri yapması gerektiğini belirtti.

18 yaşında meslek sahibi olunabileceğini ifade eden Ilık, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Sevgili gençler; tercihinizi meslek eğitimden yana kullanarak 18 yaşında meslek sahibi olabilirsiniz. Kırklareli Merkez Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası ve Türkiye Odalar (TOBB) ve Borsalar Birliğinin kurumsal desteğiyle gelişen, kaliteli eğitimiyle sizleri bekliyor.

Geçtiğimiz yıldan bu yana oda olarak Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile ortak çalışıyor ve sizler için en iyi eğitim ortamını hazırlamaya gayret ediyoruz. Okul içi ve okul dışı programlarla ilimizdeki fabrikaların ihtiyacı olan becerilerle donanmanız için çalışıyoruz. Mesleki eğitiminizi tamamladıktan sonra iş bulmada bir adım önde olabilir ya da edindiğiniz beceriler ile kendi işinizi kurabilirsiniz.

Geleceğin Türkiyesi'ni inşa etmekte mesleki eğitimin öneminin farkındayız."

Kaynak: AA