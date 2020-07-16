Kırklareli'nden kısa kısa Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Yavuz Gökçen'e ziyaretler sürüyor.

Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Yavuz Gökçen'e ziyaretler sürüyor.

Gökçen, Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli'yi makamında kabul etti.

Gerenli, ziyarette, Gökçen'e görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Lüleburgaz'ın huzurlu bir ilçe olduğunu aktaran Gerenli, başarılar diledi.

TSO'dan yarışmaya katılacak öğrencilere hediye çeki

Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı İlhami Cebelli, TÜBİTAK ve TEKNOFEST'in ortak düzenlediği "Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Yarışması"na katılacak öğrencilere hediye çeki verdi.

Cebelli, Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi Enes Köşeli ile Efe Tunca'yı okullarında ziyaret ederek, yarışmada başarılar diledi.

Öğrencilerin başarı ile yarışmadan döneceğine inandıklarını ifade eden Cebelli, öğrencilere destek olmak amacıyla biner liralık çek verdiğini belirtti.

Kaynak: AA