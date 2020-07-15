Kırklareli'nden kısa kısa Kırklareli'nde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfekte çalışmaları devam ediyor.

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfekte çalışmaları devam ediyor.

Kırklareli Belediyesinden yapılan açıklamada, Temizlik ve Çevre Müdürlüğü ekiplerinin 24 saat görevi başında olduğu belirtildi.

Kovid-19 salgınına karşı her gün farkı mahalle, cadde ile sokaklarda yol yıkama ve çöp koyteyneri dezenfekte işlemlerinin yapıldığını aktarılan açıklamada, vatandaşların da önlemlere uymaları istendi.

Yol yapım çalışmaları

Vize ilçesinde yol yapım çalışmaları tamamlandı.

Vize Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince, Vize Devlet Hastanesi yolu ile şehirlerarası otobüs terminali asfaltlandı.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, yaptığı açıklamada, yol yapım çalışmalarını tamamladıklarını bildirdi.

Ekiplerin hummalı bir çalışma sergilediklerini aktaran Özalp, emeği geçen herkese teşekkür etti.

24 saat esasına göre çalıştıklarını ifade eden Özalp, yolun yapımını kısa sürede bitirerek vatandaşların kullanımına açtıklarını belirtti.

Kaynak: AA