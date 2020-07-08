Kırklareli'nden kısa kısa Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Demirköy Devlet Hastanesinde incelemelerde bulundu.

Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Demirköy Devlet Hastanesinde incelemelerde bulundu.

Cerit, yetkililerden bilgi alarak hastaneyi gezdi.

Daha sonra sağlık personeli ile toplantı gerçekleştiren Cerit, bilgi alışverişinde bulundu.

Cerit, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele eden sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, bu sürecin hep birlikte aşılacağına inandığını aktardı.

Geleneksel Bilginin Kayıt Altına Alınması Projesi

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesince, Biyolojik Çeşitliliğe Dayalı Geleneksel Bilginin Kayıt Altına Alınması Projesi çalışmaları sürüyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesinden yapılan açıklamada, 2019-2020 yıllarında gerçekleştirilen Biyolojik Çeşitliliğe Dayalı Geleneksel Bilginin Kayıt Altına Alınması Projesi kapsamında saha çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, proje kapsamında özellikle yaşlı nüfusu yüksek köyleri etnobotanik, etnozooloji ve sosyoloji konularında tecrübeli uzmanlarca ziyaret edilerek geleneksel olarak kullanılan biyolojik zenginliklerin araştırıldığı bildirildi.

Kaynak: AA