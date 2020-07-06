Kırklareli'nden kısa kısa Lüleburgaz'da RC Park Buggy Türkiye Şampiyonası 1. tur yarışları gerçekleştirildi.

Lüleburgaz'da RC Park Buggy Türkiye Şampiyonası 1. tur yarışları gerçekleştirildi.

Lüleburgaz Belediyesi Sosyal Gelişim Etkinlikleri kapsamında Lüleburgaz Yıldızları RC Pisti'nde düzenlenen yarışlara Türkiye'nin farklı bölgelerinden yarışçılar katıldı.

RC Park Buggy Türkiye Şampiyonası 1. turunda sıralama turları yapıldı.

RC Park 1/8 Buggy Elektrikli ve RC Park 1/8 Buggy Nitro final yarışları ilgiyle izlendi.

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli de sıralama turlarını takip etti.

Kristal-İş Sendikası Genel Kurulu

Kristal-İş Sendikası Trakya Şubesi'nin 12.Genel Kurulu'nda Şube Başkanlığı'na Mehmet Özmüş seçildi.

Lüleburgaz ilçesinde bir otelde düzenlenen genel kurulda, Divan Kurulu'nun oluşturulmasının ardından gelir ve gider tablosu ile faaliyet raporu okundu.

Mehmet Özmüş ve Koray Tokatlı'nın aday olduğu seçimlerde 192 delege oy kullandı.

168 oy ile Özmüş, Kristal-İş Sendikası Trakya Şube Başkanlığına seçildi.

Futbol: 1. Amatör Lig

Kırklareli 1. Amatör Ligi ekiplerinden Ovacık Gençlikspor, Süper Amatör Lig'e yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'nun 1.Amatör Lig'de Play-Off oynayacak takımların bir üst lige yükseltilmesi kararının ardından Ovacık Gençlikspor'un Süper Amatör Lig'e yükselmesi dolayısıyla tören düzenlendi.

Lüleburgaz 8 Kasım Stadı'nda gerçekleştirilen törende, Kırklareli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Şube Başkanı Hasan Başdemir, futbolcu ve idarecilere kupa ve madalyaları verildi.

Ovacık Gençlikspor Başkanı Murat Bayram Başoğul, kurulmalarının ardından kısa sürede Süper Amatör Lig'e yükselmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Süper Amatör Lig'de de başarılı olacaklarına inandıklarını ifade eden Başoğul, futbolcu ve teknik ekibe teşekkür etti.

Kaynak: AA