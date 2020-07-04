Kırklareli'nden kısa kısa Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele eden sağlık çalışanları "başarı belgesi" ile ödüllendirildi.

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele eden sağlık çalışanları "başarı belgesi" ile ödüllendirildi.

Vize Devlet Hastanesinde düzenlenen törende hastane başhekimi Fatma Banu İşler, Kırklareli Valisi Osman Bilgin tarafından gönderilen başarı belgelerini sağlık çalışanlarına verdi.

İşler, Kovid-19 salgınının önlenmesi için kendi canlarını ikinci plana atan sağlık personeline teşekkür etti.

Süt sağımı hijyeni kursu sona erdi

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce Kızılcıkdere köyünde düzenlenen süt sağım hijyeni kursu sona erdi.

Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kursta kişisel hijyen, sağım esnasında hijyen, sağım makinelerinin temizlik ve hijyeni ile sağlıklı süt elde etmenin önemi anlatıldığı belirtildi.

Kursta başarılı olan 13 kadın kursiyere sertifikaları düzenlenen ören ile teslim edilecek.

Kaynak: AA