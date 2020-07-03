Kırklareli'nden kısa kısa
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Kırklareli'nden kısa kısa

Vize ilçesinde Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü hizmete başladı.

Kırklareli'nden kısa kısa
03.07.2020 10:59 | Son Güncelleme: 03.07.2020 11:08

Vize ilçesinde Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü hizmete başladı.

Vize Kaymakamı Soner Zeybek, yaptığı yazılı açıklamada, Kırklareli Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Vize Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünün temmuz ayı itibarıyla hizmete başladığını bildirdi.

Merkezin çocuk hizmetleri, engelli evde bakım hizmetleri, engelli ve yaşlı hizmetleri gibi alanlarda çalışmalar ile vatandaşlara hizmet sunacağını belirten Zeybek, Vize, Pınarhisar ve Demirköy ilçelerinde de faaliyet gösterileceğini ifade etti.

Zeybek, Vize Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünün hayırlı olması temennisinde bulundu.

Yol yapım çalışması

Vize ilçesinde yol yapım ve kaldırım düzenleme çalışması sürüyor.

Vize Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kale Mahallesi'nde çalışmalar yürütüyor.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, yaptığı yazılı açıklamada, ilçenin daha modern bir yapıya kavuşması için çalıştıklarını bildirdi.

Kale Mahallesi'ne çıkan sokak ve caddeleri yenilediklerini aktaran Özalp, mahallenin yapısına uygun taşlar kullanıldığını belirtti.

Özalp, kısa sürede çalışmaları tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Vektör mücadele çalışması

Kırklareli Belediyesi vektör mücadele çalışmaları yürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, yaz aylarında artan sivrisinek ve çeşitli haşerelere karşı vektör mücadele çalışmalarının yapıldığı belirtildi.

Ekiplerin Doğu, Bademlik, Demirtaş ve Yayla mahallelerinde çalışmaları sürdürdüğü aktarılan açıklamada, program dahilinde diğer mahallelerde de çalışmaların yapılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA

Manşet

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