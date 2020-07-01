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Kırklareli'nden kısa kısa

Lüleburgaz ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği (KÖYDES) encümen üyeliği seçimi yapıldı.

Kırklareli'nden kısa kısa
01.07.2020 09:35 | Son Güncelleme: 01.07.2020 09:38

Lüleburgaz ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği (KÖYDES) encümen üyeliği seçimi yapıldı.

Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya divan başkanlığında Prof. Dr. Necdet Tekin Gençlik Merkezi'nde düzenlenen seçim, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Gündem maddelerinin okunmasının ardından yapılan seçimlerde, İl Genel Meclis üyeleri Hüseyin Tuzcu ve Saygun Ersin, köy muhtarları Şenol Kocakurt ve Yavuz Çavdar KÖYDES encümen üyeliğine seçildi.

Daha sonra 1. Olağan Genel Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.

Lisanslı depoda inceleme

Lüleburgaz Tarım ve Orman Müdürü Abuzer Sağdıç, Toprak Mahsulleri Ofisi ve Lüleburgaz Ticaret Borsası'na ait lisanslı depoda incelemelerde bulundu.

Ticaret Borsası Başkanı Kenan Var'dan alımlar hakkında bilgi alan Sağdıç, ürün alımlarının sorunsuz şekilde devam ettiğini söyledi.

Sağdıç, çiftçilere hayırlı ve bereketli bir hasat dönemi diledi.

Başkan Gerenli'ye ziyaret

Lüleburgaz Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Nazif Kıvılcım, Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli'yi ziyaret etti.

Oda üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette oda başkanı Kıvılcım, çalışmalar ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri hakkında bilgi verdi.

Koronavirüs sürecinde oda üyelerine verdikleri desteklerden dolayı teşekkür eden Kıvılcım, "Belediye başkanımıza, başkan yardımcılarımıza ve meclis üyelerimize pandemi sürecinde bizlere verdikleri destekten dolayı teşekkür ederiz. Zor bir süreci birlikte atlattık. Bundan sonra da birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.

Gerenli de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA

Manşet

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