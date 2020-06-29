Kırklareli'nden kısa kısa
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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Tarım ve Orman İşletme Müdürlüğünce "Yıldızlı İşletme Projesi" kapsamında işletmeler denetlenecek.

Kırklareli'nden kısa kısa
29.06.2020 09:39 | Son Güncelleme: 29.06.2020 10:09

Kırklareli Tarım ve Orman İşletme Müdürlüğünce "Yıldızlı İşletme Projesi" kapsamında işletmeler denetlenecek.

Tarım ve Orman İşletme Müdürlüğünden yapılan açıklamada, toplu tüketim yerlerinin teknik ve hijyenik yönden gıda mevzuatında belirtilen koşullara uymasını sağlamak, uygun bulunan işletmeleri belgelendirme yoluyla ödüllendirerek halka duyurmak ve böylece sektördeki diğer işletmeleri de daha iyi koşullar oluşturmaya teşvik etmek amacıyla "Yıldızlı İşletme Projesi"nin hayata geçirileceği belirtildi.

Çalışmaların Kırklareli Üniversitesi ile sürdürüleceği ifade edilen açıklamada, saha çalışmalarının en kısa sürede başlatılacağı kaydedildi.

Orman İşletme Müdürlüğü personeline sağlık taramasına

Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü personeli sağlık taramasından geçirildi.

Orman İşletme Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında işletme müdürlüğünde görevli tüm personelin periyodik sağlık muayenelerinin tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı gerekli tedbirler alınarak yapılan muayene ve kontroller ile sağlıklı bir çalışma ortamının oluşturulmak istendiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Manşet

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