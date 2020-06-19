Kırklareli'nden kısa kısa
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Kırklareli'nden kısa kısa

Vize Devlet Hastanesi, yeni binasında hasta kabulüne başladı.

Kırklareli'nden kısa kısa
19.06.2020 12:13 | Son Güncelleme: 19.06.2020 12:34

Vize Devlet Hastanesi, yeni binasında hasta kabulüne başladı.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Vize Devlet Hastanesinin yeni yerinde hizmete açıldığını söyledi.

Hastanenin yaklaşık 16 bin metrekare kapalı alan üzerine 3 blok şeklinde kurulduğunu ifade eden Cerit, 52 yatak kapasitesi ile vatandaşlara hizmet verdiğini belirtti.

6 yataklı yoğun bakım, 4 yataklı palyatif bakım, 3 ameliyathane, 5 diyaliz ünitesi, 3 ayrı mahalden oluşan endoskopi, gastroskopi ve hasta uyandırma odası, 3 diş ünitesi, diş protez laboratuvarı, 11 poliklinik odası bulunduğunu aktaran Cerit, acil ünitesinde ise 6 erkek, 6 kadın ve 3 çocuk müşahede odası olduğunu kaydetti.

Cerit, koronavirüs salgınıyla mücadele edildiği zorlu süreçte halkın hizmetine sunulan hastanenin hayırlı olmasını temenni etti.

İl Müftüsü Yığman'a ziyaret

Kırklareli Müftülüğüne atanan Aydın Yığman'a ziyaretler sürüyor.

Yığman, SGK Müdürü Tahsin Halcı, İşkur Müdürü Aytaç Babalıoğullu'nu makamında kabul etti.

Kırklareli için güzel hizmetler yapmayı hedeflediklerini ifade eden Yığman, tüm kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içinde olmaya devam edeceklerini belirtti.

Yığman, ziyaretlerden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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