Kırklareli'nden kısa kısa Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya, şehit ailesini ziyaret etti.

Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya, şehit ailesini ziyaret etti.

Kaymakam Kaya ve beraberindeki eşi Belgin Kaya, 1993 yılında Elazığ'ın Palu ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Er Hasan Yeşilçimen'in ailesini ziyaret etti.

Şehit ailesinin istek ve sıkıntılarını dinleyen Kaya, baba Necati Yeşilçimen ve anne Naşide Yeşilçimen ile bir süre görüştü.

Şehit ailelerinin her zaman yanında olduklarını belirten Kaya, şehitlerin Türk milletine olan emanetlerine her koşulda sahip çıkmaya devam edeceklerini bildirdi.

Kaya, daha sonra şehit babası Yeşilçimen'e Türk bayrağı hediye etti.

LTSO indirim protokolleri imzalandı

Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası (LTSO), özel bir üniversite ile indirim protokolü imzaladı.

LTSO Başkanı İlhami Cebelli, imzalanan protokollerin ardından, gazetecilere yaptığı açıklamada, üyelerine en iyi şekilde hizmet etmek için çalıştıklarını söyledi.

2020-2021 yılı öğrenim yılında yeni kayıtlar için yüzde 35 indirim sağlanacağını aktaran Cebelli, "LTSO üye kimlik kart ile birçok firma ve kuruluşta indirim sağlanmış ve sağlamaya devam etmektedir. İndirim protokolleri tüm oda üyelerimize hayırlı olsun." dedi.

Kaynak: AA