Kırklareli'nden kısa kısa Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce "Tarımsal istatistikler ve dijital tarım pazarı" toplantısı gerçekleştirildi.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce "Tarımsal istatistikler ve dijital tarım pazarı" toplantısı gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Müdürü Funda Özel'in başkanlığında düzenlenen toplantıda, gündem maddeleri görüşüldü.

Toplantıda Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Hasan Doğan, performans göstergeleri ile ilgili bilgi verdi.

Kent Konseyinden çiftçilere geçmiş olsun mesajı

Kırklareli Kent Konseyi Başkanı Ali Çakır, Üsküp beldesi, Deveçatağı, Kızılcıkdere, Yündalan, Üsküpdere, Kavakdere ve Bayramdere köylerinde şiddetli yağışta ürünleri zarar gören çiftçilere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Çakır, yaptığı yazılı açıklamada, dün kent genelinde etkili olan yağışın bir çok ekili alana zarar verdiğini belirtti.

Sağanağa eşlik eden dolu ve fırtına nedeniyle Üsküp beldesi, Deveçatağı, Kızılcıkdere, Yündalan, Üsküpdere, Kavakdere ve Bayramdere köylerinde zarar oluştuğunu bildiren Çakır, "Tüm çiftçilerimize geçmiş olsun. İlimizde 7 Temmuz 1935 ve 1963 yılında da buna benzer afetler yaşanmıştır. Geçmişte yaşanan afetlerde olduğu gibi günümüzde de çiftçimizin mağduriyetinin giderilmesini temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA