Kırklareli'nden kısa kısa Kırklareli'nde ticari taksilere hijyen denetimi yapıldı.

Kırklareli'nde ticari taksilere hijyen denetimi yapıldı.

Kırklareli Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini sürdürüyor. Tedbirler kapsamında Zabıta Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, ticari taksileri denetledi.

Hijyen kuralları hakkında sürücülere bilgiler veren ekipler, salgından kişisel korunma yöntemelerini anlattı.

Sürücülere, araca binen yolcularında hijyen kurallarına riayet etmesinin sağlanması yönünde uyarılar yapıldı.

Sivrisinek ve haşere mücadelesi

Kırklareli Belediyesi sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, İnci Dere'de bölgesinde ilaçlama çalışmalarını yürütüyor.

Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, havaların ısınmasıyla birlikte ekiplerin, özellikle ilaçlama çalışmalarını dere, park ve çarşı içi gibi yerlerde yoğunlaştırdığını belirtti.

Sıcaklara bağlı olarak üreyen larva ve sivrisineklere karşı ilaçlama yapıldığını aktaran Kesimoğlu, çalışmaların aralıklarla devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA