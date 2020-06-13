Kırklareli'nden kısa kısa Kırklareli Jandarma Komutanı Albay Kadir Oğuz, Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Osman Bilgin'i makamında ziyaret etti.

Kırklareli Jandarma Komutanı Albay Kadir Oğuz, Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Osman Bilgin'i makamında ziyaret etti.

Vali Bilgin, ziyarette yaptığı konuşmada, jandarma teşkilatının Türkiye'nin en köklü kuruluşlarının başında geldiğini söyledi.

Kamu düzeninin sağlanması, vatandaşların huzuru, güvenliği, mutluluğu için mesai mefhumu gözetmeksizin özveri ile çalışan jandarma teşkilatı mensuplarına görevlerinde başarılar dileyen Bilgin, "1839'dan bu yana daima toplumun huzur ve güvenliği için gayret gösteren Türk jandarmasının gününü kutluyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Oğuz, Vali Bilgin'e çiçek takdim etti.

İçme suyu arıtma tesisi inşaatı çalışmaları başladı

Babaeski ilçesine bağlı Alpullu beldesinde içme suyu arıtma tesisi inşaatına törenle başlandı.

Alpullu Belediye Başkanı Erhan Ceylan, beldelerinin en önemli sorununu çözüme kavuşturacak olmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Vatandaşların artık daha kaliteli şebeke suyuna kavuşacaklarını ifade eden Ceylan, bu tür yatırımların önemli olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından dua edilerek, inşaat çalışmalarına başlandı.

KLÜ Genel Sekreteri Şimşek'e ziyaret

Cihannüma Derneği Kırklareli İl Başkanı Hikmet Yıldırım, Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Genel Sekreteri Ahmet Şimşek'i ziyaret etti.

Yıldırım ziyaretinde, görevine yeni atanan Şimşek'e başarılar temennisinde bulundu.

Ziyarette Yıldırım, dernek çalışmalarıyla ilgili bilgi de verdi.

Kaynak: AA