Kırklareli'nden kısa kısa Kırklareli Kent Konseyi, ücretsiz yerel domates tohumu dağıttı.

Kırklareli Kent Konseyi, ücretsiz yerel domates tohumu dağıttı.

Kent Konseyi Başkanı Ali Çakır, Slow Food Trakya Yerel Tohum Takas Grubu faaliyetleri kapsamında, ihtiyaç duyanlara ücretsiz yerel tohum domates fidesi verildiğini söyledi.

Fidelerin halk pazarlarında dağıtıldığını ifade eden Çakır, şöyle konuştu:

"İhtiyacı olanlara Karıncak köyünden kadın üreticimiz Necla Çobancık tarafından ücretsiz yerel tohum domates fidesi verilecektir. Daha çok kişiye ulaşmak için verilecek fide sayısı 10 ile sınırlıdır. Ücretsiz fidelerden alanlardan beklenen, gelecek sene için hem kendilerine hem de Kırklareli Kent Konseyi Slow Food Trakya Yerel Tohum Takas Grubu'na tekrar dağıtmak için tohum ayırmalarıdır."

Kırklareli Valisi Bilgin'e ziyaret

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık'ı makamında kabul etti.

Ilık, ziyarette Vali Bilgin'e Kavaklı Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurmaya yönelik hazırlanan başvuru dosyasını sundu.

OSB ile istihdamı artırmak istediklerini ifade eden Ilık, Vali Bilgin'e desteklerinden dolayı teşekkür etti.

KLÜ'de sınav hazırlıkları

Kırklareli Üniversitesinde (KLÜ), ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek sınavlar nedeniyle toplantı gerçekleştirildi.

Rektör Prof. Dr. Bülent Şengörür başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Milli Savunma Üniversitesi (2020-MSÜ) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020- YKS) hazırlıkları ve planlamaları ile alınacak tedbirler görüşüldü.

Sınavlarda görev alacak bina sınav sorumluları, bina sınav sorumlusu yardımcılarıyla gerçekleştirilen toplantıda, sınavların kurallara uygun ve güven içerisinde yapılabilmesi için sınav öncesi, sınav günü ve sınav sonrada yapılacak çalışmalar görüşüldü.

Ayrıca adayların güvenli ve sağlıklı bir ortamda sınava girmeleri için, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik alınacak önlemler de ele alındı.

Kaynak: AA