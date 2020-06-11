Kırklareli'nden kısa kısa Kırklareli Valisi Osman Bilgin, makamında Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nu kabul etti.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, makamında Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nu kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Bilgin, Kesimoğlu ile bir süre sohbet etti.

Kesimoğlu ise bir süre önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığına yakalanan ve hastalığı yenmeyi başaran Bilgin'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sokak hayvanlarının bakımı için toplantı düzenlendi

Kırklareli'nde sokak hayvanlarının bakımı için toplantı düzenlendi.

Vali Yardımcısı Emre Öztürk başkanlığında Cazibe Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, sokak hayvanlarının beslenmesi, kısırlaştırma ve rehabilitasyonu konuları görüşüldü.

Toplantıda dernek üyeleri ve kurum müdürleri görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: AA