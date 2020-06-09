Kırklareli'nden kısa kısa
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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nde muhtarın başlattığı geri dönüşüm kampanyası devam ediyor.

Kırklareli'nden kısa kısa
09.06.2020 10:05 | Son Güncelleme: 09.06.2020 10:08

Kırklareli'nde muhtarın başlattığı geri dönüşüm kampanyası devam ediyor.

Bademlik Mahallesi Muhtarı Gürsel Yılmaz, mahallesindeki atık kağıt, pil ve mavi kapakları geri dönüşüme kazandırıyor.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahalle sakinliklerinin de desteği ile geri dönüşüm kampanyasına devam ettiğini söyledi.

Geri dönüşümden gelir elde ettiğini ifade eden Yılmaz, geliri ihtiyaç sahipleri yararına kullandığını belirtti.

Yılmaz, kampanyaya destek veren herkese teşekkür etti.

Haşere ve sineklere karşı ilaçlama

Vize Belediyesince haşere ve sineklere karşı ilaçlama çalışması yürütülüyor.

Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, yaptığı yazılı açıklamada, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin haşere ve sineklere karşı mücadele ettiklerini ifade etti.

Ekiplerin sinek, sivrisinek ve diğer haşerelere karşı kanalizasyon sistemleri, foseptik çukurları, dere yatakları, yeşil alanlar, çöp alanları ve parkları ilaçladığını belirten Özalp, çalışmaların yaz boyunca devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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