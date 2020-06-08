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Kırklareli'nden kısa kısa

Vize ilçesinde yol yapım ve kaldırım çalışmaları sürüyor.

Kırklareli'nden kısa kısa
08.06.2020 16:53 | Son Güncelleme: 08.06.2020 16:53

Vize ilçesinde yol yapım ve kaldırım çalışmaları sürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Devlet Mahallesi'nde yapımı devam eden Vize Devlet Hastanesi yolu ile Devlet Mahallesi'nde kaldırım düzenleme çalışması gerçekleştirdi.

Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, yaptığı açıklamada, ekiplerin yoğun bir şekilde çalıştığını söyledi.

Hastane güzergahındaki yolun tamamlanmak üzere olduğunu ifade eden Özalp, kaldırımların da tekrardan düzenlendiğini belirtti.

Koronavirüs tedbirleri

Kavaklı Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışması yaptı.

Belediye Başkanı Gürel Koşdemir, yaptığı yazılı açıklamasında, koronavirüs ile mücadelede kontrollü soysal hayatı ikinci dönem olarak gördüklerini bildirdi.

Normalleşme süreci çerçevesinde yeniden açılan piknik alanları, işyerleri, park ve sosyal alanlar ile camilerde insan sirkülasyonunun yoğun olduğunu aktaran Koşdemir, vatandaşların yoğun kullandığı alanları belirli periyotlarda dezenfekte çalışması yürüttüklerini belirtti.

Koşdemir, ayrıca işletmeler ile toplu taşıma araçlarında denetimler yapıldığını kaydetti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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