Kırklareli'nden kısa kısa Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya, Müftü Hüseyin Uysal'ı ziyaret etti.

Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya, Müftü Hüseyin Uysal'ı ziyaret etti.

Kaya, ziyarette, Denizli'nin Pamukkale ilçesine atanan Uysal'a yeni görev yerinin hayırlı olmasını diledi.

İlçede yaptığı görevlerden dolayı Uysal'a teşekkür eden Kaya, müftülüğün diğer kurumlar ile de uyum içerisinde çalıştığını belirtti.

Uysal da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Lüleburgaz'da güzel çalışmalara imza attıklarını, hizmetlerin aralıksız sürdürüleceğine inandığını kaydetti.

Dezenfekte çalışması

Lüleburgaz Belediyesince dezenfekte çalışmaları sürüyor.

Temizlik ve Çevre Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla cadde ve sokaklarda dezenfekte çalışması yürütüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, toplum sağlığını tehdit altına alan koronavirüsün yayılması riskine karşı önlemlerin devam ettiği belirtildi.

Dezenfekte çalışmalarının aralıksız ve yoğun bir şekilde yürütüldüğü aktarılan açıklamada, diğer yandan da sinek, larva ve uçkun ile mücadelede de bulunulduğu bildirildi.

Kaynak: AA