Kırklareli'nden kısa kısa
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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nde çöp konteynırları dezenfekte ediliyor.

Kırklareli'nden kısa kısa
05.06.2020 12:39 | Son Güncelleme: 05.06.2020 12:39

Kırklareli'nde çöp konteynırları dezenfekte ediliyor.

Kırklareli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, kentte cadde ve sokaklarda bulunan çöp konteynırlarını dezenfekte çalışmalarını yürütüyor.

Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, yaptığı yazılı açıklamasında, koronavirüs tedbirlerinin devam ettiğini belirtti.

Belirli aralıklarla konteynırların dezenfekte edildiğini aktaran Kesimoğlu, vatandaşların sağlığını koruyabilmek için çalıştıklarını kaydetti.

Esnafa koronavirüs eğitimi

Lüleburgaz ilçesinde esnaflara koronavirüsten korunma eğitimi verildi.

Ahmetbey Belediyesi'nce gerçekleştirilen eğitime, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak kapanan ve normalleşme süreci çerçevesinde hizmet vermeye başlayan esnaflar katıldı.

Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş, eğitim öncesi yaptığı konuşmada, vatandaşların sağlığına çok önem verdiklerini söyledi.

Hastalık belirtileri gösteren müşteriye, çalışanların yaklaşımı ve uygulanacak işlemlerin büyük önem taşıdığını aktaran Altıntaş, hastalığın yayılımının önlenmesi için de herkesin nasıl hareket edeceğini bilmesi gerektiğini belirtti.

Altıntaş, eğitime katılan esnaflara teşekkür etti.

Daha sonra özel bir hastanede görevli doktor Mustafa Kemal Özbek, Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Hatice Arıner ve Başhemşire Reyhan Güre koronavirüsten korunma, hastaya müdahale ve hijyen konularında bilgi verdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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