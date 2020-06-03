Kırklareli'nden kısa kısa Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce göletlerde balıklandırma çalışmaları sürdürülüyor.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce göletlerde balıklandırma çalışmaları sürdürülüyor.

Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" çerçevesinde, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Enstitüsünden temin edilen balıkların Ayvalı ile Celaliye göletlerine bırakıldığı belirtildi.

Açıklamada, iki gölete 2 bin balığın bırakıldığı kaydedildi.

Çöp konteynerleri dezenfekte ediliyor

Lüleburgaz ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çöp konteynerleri dezenfekte ediliyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, Temizlik ve Çevre Müdürlüğü ekiplerinin konteyner dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, çalışmaların salgın sona erene kadar devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: AA