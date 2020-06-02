Kırklareli'nden kısa kısa Lüleburgaz ilçesinde av köpekleri aşılandı.

Lüleburgaz ilçesinde av köpekleri aşılandı.

Lüleburgaz Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Avcılar ve Atıcılar Kulübü işbirliğinde köpeklere kuduz aşısı yapıldı.

Kulüp Başkanı Hüseyin Barbin, yaptığı açıklamada, her yıl düzenli olarak köpeklerine aşı yaptırdıklarını söyledi.

65 yaş üzeri avcıların köpeklerinin evlerinde aşılandığını belirten Barbin, yetkililere teşekkür etti.

Nikah törenlerinde takı töreni yapılmayacak

Lüleburgaz ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında nikah törenlerinde takı töreni yapılmayacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, belediye hizmet binası nikah salonunda gerçekleştirilecek nikahlarda nikah memuru, gelin, damat ve misafirlerin maske kullanmasının zorunlu olduğu bildirildi.

Nikahlarda misafir sayısının 25 kişi ile sınırlandırıldığı belirtilen açıklamada, nikah töreni bitmeden, diğer nikah için gelenlerin salona alınmasına izin verilmeyeceği, ayrıca asansör kullanımının da 2 kişi ile sınırlandırıldığı belirtildi.

Kaynak: AA