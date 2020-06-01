Kırklareli'nden kısa kısa
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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Faruk Uysal'ı makamında kabul etti.

Kırklareli'nden kısa kısa
01.06.2020 12:39 | Son Güncelleme: 01.06.2020 12:39

Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Faruk Uysal'ı makamında kabul etti.

Şengörür, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Uysal'a görevinde başarılar diledi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile birçok sosyal sorumluluk projesini başarıyla hayata geçirdiklerini ifade eden Şengörür, her iki kurum arasındaki işbirliğinin artarak devam edeceğine inandığını dile getirdi.

Uysal ise üniversite ile işbirliğinin önceki dönemde olduğu gibi yeni dönemde de devam edeceğini belirtti.

Süneyle mücadele çalışması

Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, buğday zararlısı süneyle mücadele çalışması başlattı.

İl Müdürü Funda Eylem Özel, çalışmaları inceleyerek bilgi aldı.

Süne zararlısının ekonomik anlamda stratejik bir ürün olan buğdayın kalitesinde ve miktarında çok yüksek oranda kayıplara neden olduğunu belirten özel, 15 ekip 66 personelle çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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