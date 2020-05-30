Kırklareli'nden kısa kısa
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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Funda Eylem Özel, genç çiftçileri ziyaret etti.

Kırklareli'nden kısa kısa
30.05.2020 09:41 | Son Güncelleme: 30.05.2020 10:38

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Funda Eylem Özel, genç çiftçileri ziyaret etti.

Özel, Tarım ve Orman Bakanlığından destek alan genç arıcı Serkan Kovankaya'yı ziyaret ederek, arılığını gezdi.

Genç ve girişimci üreticileri önemsediklerini belirten Özel, tarım işi ile uğraşan gençlerin sayısının arttığını gördükçe heyecanlandıklarını ifade etti.

Balıklandırma çalışmaları

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce göletlerde balıklandırma çalışmaları yapıldı.

Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Su Kaynaklarını Balıklandırma Projesi" kapsamında göletlere sazan yavruları bırakıldığı bildirildi.

Balık stoklarının artırılmasının önemli olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Su ürünleri tüketiminin artırılması, tüketime bağlı istihdam oluşturması amacıyla iç su kaynaklarında çoğunlukla doğal bir tür olan sportif ve ticari avcılıkta tercih edilen pullu sazan kullanılmaktadır. Yapılan çalışma ile göl ve göletlerin balık popülasyonlarının desteklenmesini, göl ekosisteminin canlı tutulmasını ve yöre halkının göl ve göletlerden istifade etmesi hedeflenmektedir."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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