Kırklareli'nden kısa kısa
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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, tarihi Hızırbey Arastası'nda çıkan yangın sonrası çarşı esnafına geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Kırklareli'nden kısa kısa
28.05.2020 10:17 | Son Güncelleme: 28.05.2020 10:17

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, tarihi Hızırbey Arastası'nda çıkan yangın sonrası çarşı esnafına geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Esnaflarla bir süre sohbet eden Kesimoğlu, kentin önemli simgelerinden biri olan çarşıda çıkan yangından dolayı büyük üzüntü duyduğunu söyledi.

Çıkan yangının büyümeden söndürüldüğünü belirten Kesimoğlu, esnafın yaralarını sarmak için gayret ettiklerini ifade etti.

Kesimoğlu, esnafı magˆdur etmemek adına Şevket Dingilogˆlu Parkı'nda satış ofisleri oluşturulacağını sözlerine ekledi.

- Cuma namazı kılınacak yerler belirlendi

Kırklareli'nde cuma namazı kılınacak alanlar belirlendi.

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, cuma namazının açık alanlarda kılınacağı bildirildi.

Açıklamada, Festival Alanı, Atatürk Stadı sentetik saha ile TOKİ cami bahçesince kılınacağı belirtildi.

Vatandaşların maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına riayet etmesi istenilen açıklamada, koronavirüs salgını ile mücadelenin sürdüğü ifade edildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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