Kırklareli'nden kısa kısa Vize ilçesinde Tabakhane Deresi ıslah edilecek.

Vize ilçesinde Tabakhane Deresi ıslah edilecek.

Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, yaptığı yazılı açıklamada, Tabakhane Deresi'nin yeni bir görünüme kavuşacağını belirtti.

Dere ıslahı ve çevre düzenlemesi için ihaleye çıktıklarını bildiren Özalp, ihaleyi kazanan firma ile sözleşmeye imza attıklarını kaydetti.

Proje süresinin 12 ay olduğunu aktaran Özalp, dere ıslahı çalışmalarının 20 Mayıs 2021 tarihinde sona ermesini taahhüt ettiklerini belirtti.

Yem bitkisi desteklemesi çalışmaları

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü, ekilen yem bitkilerini kontrol ediyor.

Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı ekipleri, yem bitkisi ekerek destekleme başvurusunda bulunan çiftçilere ait arazilerde çalışma yapıyor.

Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2020 yem bitkisi desteği çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Yem bitkisi eken çiftçilere çok yıllar için dekar başına 90, tek yıl için 60, silajlık mısır için 100, kuru şartlarda ekilişi yapılan yem bitkileri için 40 lira destekleme verileceği aktarılan açıklamada, ayrıca geçen yıl yeraltı sularının yetersiz seviyede ve su kısıtının olduğu havzalarda ekilen fiğ, macar fiği, burçak ve mürdümük için verilen desteğe yüzde 50 ilave edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA