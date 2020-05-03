Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Üniversitesi Genel Sekreter Vekili Ahmet Şimşek, üçüncü merkezi derslikler binası inşaatında incelemelerde bulundu.

Kırklareli Üniversitesi Genel Sekreter Vekili Ahmet Şimşek, üçüncü merkezi derslikler binası inşaatında incelemelerde bulundu.

Şimşek, Kayalı Kampüsündeki binada incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

İnşaat çalışmalarında sona yaklaşıldığını belirten Şimşek, binanın 30 bin 567 metrekare kapalı alana sahip olduğunu söyledi.

Şimşek, bina içerisinde 61 derslik, 3 dekan odası, 6 dekan yardımcısı odası, 5 bölüm başkanı odası, 80 çalışma ofisi ile konferans salonu bulunduğunu anlattı.

3 Mayıs Milliyetçiler Günü

Kırklareli Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı İbrahim Yücepur, 3 Mayıs Milliyetçiler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Yücepur, mesajında, milliyetçiliğin vatana ve millete kayıtsız, şartsız gönülden bağlılık demek olduğunu belirtti.

Milliyetçiliği, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilelebet payidar kalması için verdiği mücadele olarak nitelendiren Yücepur, mesajında şunları kaydeti:

"3 Mayıs 1944'te bu meşaleyi yakan kararlı ve azimli milliyetçi gençlerin, saldırılara ve haksızlıklara göğüs gererek verdikleri bu mücadeleyi asla unutmayacağız. Her ne kadar verdikleri mücadele karşısında onları susturmaya çalışsalar da, onlar azim ve kararlılık ile geri adım atmamışlardır. Bizler de mazimizi daima hatırlayarak bugün hiçbir saldırıya boyun eğmedik ve istikbalde de yeni nesil bu bilinçle milliyetçi düşünceyi sonuna dek sürdürecektir."

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Kaynak: AA