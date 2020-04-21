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Demirköy, Güncel

Kırklareli'nden kısa kısa

Demirköy ilçesinde yeni tip koronavirüs (kovid-19) tedbirleri devam ediyor.

21.04.2020 13:12 | Son Güncelleme: 21.04.2020 13:12
Kırklareli'nden kısa kısa

Demirköy ilçesinde yeni tip koronavirüs (kovid-19) tedbirleri devam ediyor.

Demirköy Belediyesi ekipleri ile sağlık ekipleri, halk pazarına girmek isteyen vatandaşların ateşini ölçülerek, maske dağıttı.

Pazar yerinin giriş ve çıkışlarına konulan el dezenfektanları ile alışverişe gelen ve pazardan çıkacak vatandaşların ellerini dezenfekte etmesi sağlandı.

Öte yandan ekipler, pazardaki kalabalığı önlemek amacıyla sınırlı sayıda vatandaşın pazara girmesini sağladı. Bazı vatandaşlar pazar girişinde bekletilirken, alışveriş yapan vatandaşlara da sosyal mesafeyi korumaları yönünde uyarılar yapıldı.

Sokak hayvanlarına mama takviyesi

Demirköy Belediyesi sokak hayvanlarına mama takviyesinde bulundu.

İlçe merkezi ve orman bölgesinde oluşturulan beslenme odaklarına konulan mamalar ile hayvanların besin ihtiyaçları karşılanıyor.

Belediye Başkanı Recep Gün, yaptığı açıklamasında, her canlının yaşam hakkının bulunduğunu söyledi.

Belediye olarak belirli günlerde mama takviyesi yaptıklarını ifade eden Gün, herkesin sokak hayvanlarına sahip çıkması gerektiğini belirtti.

Kötü hava şartlarında hayvanların olumsuz etkilendiğini aktaran Gün, "Sokak hayvanları için özveriyle çalışan personelimize ve hayvan sever dostlarımızı canı gönülden teşekkür ediyorum. Halkımızın da evlerinin önüne bırakacakları yiyeceklerle bize destek olacaklarına inanıyorum." dedi.

Kaynak: AA

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