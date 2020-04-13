Kırklareli'nden kısa kısa
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Kırklareli'nden kısa kısa - Haberler
Kırklareli, Demirköy, Ekinci, Güncel

Kırklareli'nden kısa kısa

Türk Kızılay Kırklareli Şube Başkanı Volkan Göç, Demirköy Kaymakamı Cafer Ekinci'yi ziyaret etti.

13.04.2020 13:58 | Son Güncelleme: 13.04.2020 13:58
Kırklareli'nden kısa kısa

Türk Kızılay Kırklareli Şube Başkanı Volkan Göç, Demirköy Kaymakamı Cafer Ekinci'yi ziyaret etti.

Göç, ziyarette, kızılayın ilçedeki yardım faaliyetleri hakkında Kaymakam Ekinci'ye bilgiler verdi.

Türk Kızılay'ının büyük bir yardım kuruluşu olduğunu ifade eden Göç, ihtiyaç sahiplerinin her zaman yanında olduklarını belirtti.

Göç, koronavirüs nedeniyle de mağdur olan vatandaşlara yardımda bulunduklarını aktardı.

Ekinci de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu işi hep elbirliği ve gönül birliği ile yürüteceğiz" dedi.

Sağlık Haftası

Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, Sağlık Haftası dolayısıyla Demirköy Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti.

Hastanede sağlık çalışanları ile bir araya gelen Gün, Başhekim Muhammed Öztürk'ü de makamında ziyaret ederek çalışmalarında başarı diledi.

Sağlık Haftası'nın kutlu olmasını dileyen Gün, koronavirüs ile mücadele eden sağlık çalışanlarına gösterdikleri özveriden dolayı minnettar olduklarını belirtti.

Gün, sağlık alanında Türkiye'nin her geçen gün gelişen bir ülke olduğunu anlattı.

"Sınır Ötesi Deniz, Çevre Koruma Projesi"

Demirköy'de "Sınır Ötesi Deniz, Çevre Koruma Projesi" sürüyor.

Demirköy Kaymakamlığı ve Bulgaristan Burgaz Liman Başkanlığı işbirliğinde yürütülen proje kapsamında, deniz ve kıyı çevresinin korunması ile atıkların azaltması için ekipman ihalesi yapıldı.

Demirköy Kaymakamı Cafer Ekinci, ihalenin ardından yaptığı açıklamada, "Sınır Ötesi Deniz, Çevre Koruma Projesi"ni önemsediklerini söyledi.

Projenin başlangıcından bu yana kadar titizlikle yürütüldüğünü ifade eden Ekinci, proje ile Bulgaristanla ortak doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve doğanın korunmasını amaçladıklarını belirtti.

Gemilerdeki petrol sızması ve kıyı kaynaklarından gelen deniz kirliliğine karşı ortak mücadele edileceğini aktaran Ekinci, "Bu kapsamda deniz kirliliğinin temizlenmesi için ekipmanlarının alınması ve kirlilikle mücadele ekipleri çeşitli eğitimlerden geçirilecek. Deniz kirliliğine anında müdahale edilebilir seviyeye ulaşmak istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti Haberler
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haberler
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
Koronavirüs cezaevlerine sıçradı! 17 mahkuma virüs bulaştı, 3 kişi öldü Haberler
Koronavirüs cezaevlerine sıçradı! 17 mahkuma virüs bulaştı, 3 kişi öldü
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı Haberler
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı
Bomba iddia! Erdoğan, 'Şimdi zamanı değil' diyerek istifa mektubunu yırttı Haberler
Bomba iddia! Erdoğan, "Şimdi zamanı değil" diyerek istifa mektubunu yırttı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı ve askerlik terhisleri ele alınacak
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı ve askerlik terhisleri ele alınacak
Pınar Altuğ, eşini dudağından öptüğü pozunu paylaştığı için kendisine 'Biraz edep' diyen takipçisine tepki gösterdi
Pınar Altuğ, eşini dudağından öptüğü pozunu paylaştığı için kendisine "Biraz edep" diyen takipçisine tepki...
Koronavirüsün bitme noktasına geldiği Çin'de yaşanan 108 yeni vaka, endişeleri artırdı
Koronavirüsün bitme noktasına geldiği Çin'de yaşanan 108 yeni vaka, endişeleri artırdı
Erdoğan ile Soylu arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Elinizi rahatlatmak için istifa ediyorum
Erdoğan ile Soylu arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Elinizi rahatlatmak için istifa ediyorum
Bakan Soylu'nun istifası üzerine intihara kalkışan kişi ikna edildi
Bakan Soylu'nun istifası üzerine intihara kalkışan kişi ikna edildi
Günlük burç yorumları 13 Nisan 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 13 Nisan 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Rize'de bir vatandaş, Süleyman Soylu istifa etti diye intihara kalkıştı
Rize'de bir vatandaş, Süleyman Soylu istifa etti diye intihara kalkıştı
Süleyman Soylu'nun konutunun önünde toplanan kalabalık grup, Soylu'ya destek sloganları attı
Süleyman Soylu'nun konutunun önünde toplanan kalabalık grup, Soylu'ya destek sloganları attı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasının reddedilmesi vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasının reddedilmesi vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı
Avrupa Birliği'nden Türkiye'nin Otomobili'ne tasarım tescili
Avrupa Birliği'nden Türkiye'nin Otomobili'ne tasarım tescili
Perinçek: Soylu'nun görevine devam etmesi ülkemizin güvenliği için çok yerinde bir karardır
Perinçek: Soylu'nun görevine devam etmesi ülkemizin güvenliği için çok yerinde bir karardır
ABD'li sağlık kurumu rapor yayınladı: Ayakkabı tabanları koronavirüs taşıyıcısı rolü görüyor
ABD'li sağlık kurumu rapor yayınladı: Ayakkabı tabanları koronavirüs taşıyıcısı rolü görüyor
Hurdacılar, günlük 50 liraya korona virüse meydan okuyorlar
Hurdacılar, günlük 50 liraya korona virüse meydan okuyorlar
Aşk yaşadıkları konuşulan Nisa ve Sercan'ın yarışmada birbirine az puan vermesi herkesi şaşırttı
Aşk yaşadıkları konuşulan Nisa ve Sercan'ın yarışmada birbirine az puan vermesi herkesi şaşırttı
BDDK'dan bankalara 'kredi kanallarını açık tut' çağrısı
BDDK'dan bankalara "kredi kanallarını açık tut" çağrısı
Haftalık burç yorumları 13 - 19 Nisan: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Haftalık burç yorumları 13 - 19 Nisan: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Evinden çıkamayan 87 yaşındaki dedenin ıspanaklarını polis ekipleri topladı
Evinden çıkamayan 87 yaşındaki dedenin ıspanaklarını polis ekipleri topladı
Tugay Kerimoğlu: 1999 yılında Fenerbahçe'den teklif almıştım
Tugay Kerimoğlu: 1999 yılında Fenerbahçe'den teklif almıştım
Drogba, özel hastanesini koronavirüs merkezi olarak devletin hizmetine sundu
Drogba, özel hastanesini koronavirüs merkezi olarak devletin hizmetine sundu
Kapıcının koronavirüs testi pozitif çıkınca 14 katlı bina karantina altına alındı
Kapıcının koronavirüs testi pozitif çıkınca 14 katlı bina karantina altına alındı
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı: Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 24 bin 88 kişiye ceza kesildi
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı: Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 24 bin 88 kişiye ceza kesildi
Süleyman Soylu'nun istifası sonrasında Demet Akalın: Adam daha ne yapacaktı?
Süleyman Soylu'nun istifası sonrasında Demet Akalın: Adam daha ne yapacaktı?
Süleyman Soylu'nun istifa kararının ardından Twitter'da destek mesajları yağdı
Süleyman Soylu'nun istifa kararının ardından Twitter'da destek mesajları yağdı
Avcılar'da ortaokul öğretmeni, evinde intihar etmiş halde bulundu
Avcılar'da ortaokul öğretmeni, evinde intihar etmiş halde bulundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Cahit Özkan Devlet Bahçeli İçişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şeyma Subaşı Demet Akalın İçişleri Bakanı Recep Tayyip Erdoğan
Spor Ali Koç Lionel Messi Sergen Yalçın Dorukhan Toköz Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Türk İstifa Kayseri Süleyman Soylu
Şu an buradasınız: Kırklareli'nden kısa kısa - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2020 14:21:00. #1.14#
title