Kırklareli'nden kısa kısa Kırklareli'nde koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirler devam ediyor.

Kırklareli'nde koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirler devam ediyor.

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ekiplerin virüsle mücadele kapsamında dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirtti.

Tüm vatandaşların tedbirli olması gerektiğini ifade eden Kesimoğlu, koronavirüs salgını tehlikesinin en aza indirilmesi ve kent genelinde sağlıklı yaşam alanlarının oluşturulması amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra okul, cami, toplu ulaşım araçları gibi insanların sıklıkla kullandığı mekanlarda dezenfekte çalışması yapıldığını bildirdi.

Kesimoğlu, çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini kaydetti.

Vali Bilgin, incelemelerde bulundu

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirleri inceledi.

Bilgin, yurt dışından gelebilecek vatandaşlar için hazırlanan Hundi Hatun ve Evladı Fatihan kız öğrenci yurtlarında incelemelerde bulundu.

Yetkililerden bilgi alan Bilgin, tedbir ve önlemlerle ilgili koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi.

Kaynak: AA