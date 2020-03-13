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Lüleburgaz, Evrensekiz, Güncel

Kırklareli'nden kısa kısa

Lüleburgaz ilçesinin Evrensekiz beldesinde toplu kullanım alanlarında ilaçlama ve temizlik çalışmaları yapıldı.

13.03.2020 17:32 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:32
Kırklareli'nden kısa kısa

Lüleburgaz ilçesinin Evrensekiz beldesinde toplu kullanım alanlarında ilaçlama ve temizlik çalışmaları yapıldı.

Evrensekiz Belediyesi ekiplerince, beldedeki başta belediye binası olmak üzere kahvehane, otobüsler ile otobüs durakları gibi toplu kullanım alanları dezenfekte edildi.

Belediye Başkanı Mustafa Nalbant, gazetecilere yaptığı açıklamada, belde genelinde virüs ve bulaşıcı hastalık risklerine karşı ilaçlama yapıldığını belirtti.

Belediye ekiplerinin Dünya Sağlık Örgütü onaylı dezenfektanlar ile çalışmaları yürüttüğünü ifade eden Nalbant, beldede dezenfekte edilmeyen toplu kullanım alanı bırakmayacaklarını söyledi.

Kariyer günü etkinliği

Lüleburgaz Kepirtepe Anadolu Lisesinde kariyer günü etkinliği düzenlendi.

Okulun konferans salonunda gerçekleştirilen etkinliğe, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğanay Tolunay, Milli Eğitim Müdür Vekili Cihan Erdem, Şube Müdürü Sibel Doğan, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Tolunay, etkinlikte iklim, çevre, doğa ve genel kariyer konuları hakkında öğrencilere bilgi verdi.

Erdem, kariyer günü etkinliğini önemsediklerini belirtti.

Öğrencilerin edinmek istedikleri meslek seçiminde öngörülü davranmasına neden olacağını ifade eden Erdem, meslekler hakkında öğrencilerin o mesleğe sahip kişilerden bilgiler aldığını söyledi.

Erdem, etkinliğin düzenlenmesine emeği geçenlere teşekkür etti.

Veda yemeği

Demirköy Orman İşletme Müdürlüğünde tayini çıkan 15 personel için veda yemeği verildi.

Bir restoranda gerçekleştirilen etkinliğe, Demirköy Kaymakamı Cafer Ekinci, Orman İşletme Müdürü Nihat Yıldız ile tayini çıkan 2 bölge şefi ve 13 orman muhafaza memuru katıldı.

Yıldız, konuşmasında, tayin olan personele yeni görev yerlerinde başarılar diledi.

İlçede çok güzel çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Yıldız, bugüne kadar verdikleri emeklerden dolayı personele teşekkür etti.

Konuşmanın ardından Kaymakam Ekinci, tayin olan personele plaket takdim etti.

Kaynak: AA

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Manşet

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