Kırklareli'nden kısa kısa Kırklareli Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Müdürü Tahsin Halcı'yı makamında ziyaret etti.

Kırklareli Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Müdürü Tahsin Halcı'yı makamında ziyaret etti.

Halcı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yapılan çalışmalar hakkında öğrencilere bilgi verdi.

Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Halcı, kurumlarının her geçen gün büyüyerek geliştiğini söyledi.

KLÜ'de koronavirüs tedbirleri

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Kırklareli Üniversitesinde dezenfekte çalışması yapılıyor.



Kayalı Kampüsündeki otobüs durakları, yemekhane binası, binalar arası geçişler, yürüyüş yolları, akademik ve idari binalarda ilaçlama ve dezenfekte etme çalışması yapıldı.

Dezenfekte çalışmalarının belirli aralıklarda yapılacağı ifade edildi.

Süt toplama merkezi çalışanları bilgilendirildi

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce süt toplama merkezinde çalışan personele hijyen eğitimi verdi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü binasında gerçekleştirilen eğitimde Gıda ve Yem Şube Müdürü Taner Akcakaya, süt toplama merkezleri çalışanlarının hijyen kurallarına uymasının önemli olduğunu söyledi.

Akcakaya, konuşmasının ardından hijyen kuralları hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA