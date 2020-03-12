Kırklareli'nden kısa kısa
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Kırklareli'nden kısa kısa - Haber
Kırklareli, Demirköy, Güncel

Kırklareli'nden kısa kısa

Demirköy Tarım ve Orman Müdürlüğünce gıda güvenirliği ve hijyen eğitimi düzenledi.

12.03.2020 10:28 | Son Güncelleme: 12.03.2020 10:28
Kırklareli'nden kısa kısa

Demirköy Tarım ve Orman Müdürlüğünce gıda güvenirliği ve hijyen eğitimi düzenledi.

Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesindeki ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen eğitimlerde, sağlıklı ve güvenilir gıdanın temini, ambalaj ve etiket bilgilerinin önemi, gıdaların muhafaza yöntemleri, mikroorganizmalarla mücadele yöntemleri, gıda kaynaklı tehlikeler, sağlıklı beslenme, ekmek israfı, kişisel hijyen ve Alo Gıda 174 Hattı hakkında bilgiler verildi.

Ziraat mühendisi Hilal Polat Terler, herkesin güvenlik ve sağlıklı gıdaya ulaşmasını istediklerini bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "tarladan çatala gıda güvenliği" sloganıyla bu tür eğitimler düzenlediklerini ifade eden Terler, güvenilir gıda temini ve gıda tüketimi konularında daha bilinçli ve sağlıklı toplum oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

2 okulda gerçekleştirilen eğitimlerde yaklaşık 120 öğrenci, 4 kantin işletmecisi ve yemekhane çalışanlarına ulaştıklarını aktaran Terler, eğitimlerin devam edeceğini kaydetti.

Toprak işleme kursu açıldı

Armağan köyünde kadın çiftçilere yönelik toprak işleme kursu açıldı.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü, İŞKUR Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezi işbirliğinde açılan kursa, 23 kadın çiftçi katıldı.

Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü personeli Necdet Göç, eğitimde, çilek üretimi ve bahçecilik üretimlerine önem verdiklerini söyledi.

Kadın çiftçilerin daha bilinçli bir üretim yapmasını amaçladıklarını ifade eden Göç, eğitimin ardından kadın çiftçilere sertifika verileceğini kaydetti.

Kurs ile kadın üreticilerin bilgilerinin arttırılması, bu alanda yetkinliklerinin geliştirilmesini sağlamak istediklerini aktaran Göç, toprak bilgisi, toprak işleme, bitki besleme, toprak ve yaprak analizi, üretim bilgileri, hastalık ve zararlı konularında teorik ve uygulamalı eğitimler verileceğini belirtti.

Göç, kursun 27 Mart'ta sona ereceğini bildirdi.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Yarışa Davutoğlu'nun önünde başladı! İşte son anketten çıkan sonuç Haber
Yarışa Davutoğlu'nun önünde başladı! İşte son anketten çıkan sonuç
İmamoğlu'na soru beklemediği yerden geldi: Size koronavirüs mü bulaştı? Haber
İmamoğlu'na soru beklemediği yerden geldi: Size koronavirüs mü bulaştı?
Koronavirüsle dalga geçti, hastalığa ilk o yakalandı: Sorumsuz aptal Haber
Koronavirüsle dalga geçti, hastalığa ilk o yakalandı: Sorumsuz aptal
Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Koronavirüsün çıktığı kentimiz neden karantinaya alınmadı? Haber
Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Koronavirüsün çıktığı kentimiz neden karantinaya alınmadı?
Bakan Koca'dan koronavirüsle ilgili umut veren yeni açıklama Haber
Bakan Koca'dan koronavirüsle ilgili umut veren yeni açıklama
Vurguncular iş başında! Biz uykudayken fiyatlar yüzde 4 bin arttı Haber
Vurguncular iş başında! Biz uykudayken fiyatlar yüzde 4 bin arttı
Samsun'da altından yol geçen 5 katlı bina, görenleri şaşırtıyor
Samsun'da altından yol geçen 5 katlı bina, görenleri şaşırtıyor
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguluyor
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguluyor
Kendilerine polis süsü veren gaspçılar 5 kişiyi koli bandıyla bağlayıp soydular
Kendilerine polis süsü veren gaspçılar 5 kişiyi koli bandıyla bağlayıp soydular
Alman profesör Drosten: Hava sıcaklığında artış, koronavirüsün yayılma hızını kesmeyebilir
Alman profesör Drosten: Hava sıcaklığında artış, koronavirüsün yayılma hızını kesmeyebilir
ABD'de koronavirüs alarmı! Avrupa ile köprüleri attılar, Türkiye liste dışı
ABD'de koronavirüs alarmı! Avrupa ile köprüleri attılar, Türkiye liste dışı
Putin'in tekrar başkan olabileceğini öğrenen adam, çekiçle televizyon kırdı
Putin'in tekrar başkan olabileceğini öğrenen adam, çekiçle televizyon kırdı
Batman'da, umre dönüşü 3 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Batman'da, umre dönüşü 3 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Son Dakika: 3 bakan koronavirüsle ilgili son gelişmeler için bilgilendirme yaptı
Son Dakika: 3 bakan koronavirüsle ilgili son gelişmeler için bilgilendirme yaptı
ABD'de yapılması planlanan koronavirüs konferansı, koronavirüs nedeniyle iptal edildi
ABD'de yapılması planlanan koronavirüs konferansı, koronavirüs nedeniyle iptal edildi
Sabiha Gökçen'de üç kişinin öldüğü uçak kazasında ön rapor: Uçağa isabet eden yıldırım pilotların stresini arttırdı
Sabiha Gökçen'de üç kişinin öldüğü uçak kazasında ön rapor: Uçağa isabet eden yıldırım pilotların stresini...
Koronavirüs yüzünden Bulgaristan'da ilk ölüm gerçekleşti
Koronavirüs yüzünden Bulgaristan'da ilk ölüm gerçekleşti
Suriyeli katil zanlısı, öldürdüğü hamile kadın ve oğlunun cenazesine katıldı
Suriyeli katil zanlısı, öldürdüğü hamile kadın ve oğlunun cenazesine katıldı
Uzman isim yorumladı! İşte ölümcül koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu
Uzman isim yorumladı! İşte ölümcül koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu
Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki yediemin otoparkında 8 milyon liralık servet çürümeye terk edildi
Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki yediemin otoparkında 8 milyon liralık servet çürümeye terk edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babacan'ın partisine ilk yorum: Sonu hüsran olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babacan'ın partisine ilk yorum: Sonu hüsran olacak
İstanbul'daki etkinlikler ay sonuna kadar durduruldu
İstanbul'daki etkinlikler ay sonuna kadar durduruldu
Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor
Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor
RTÜK'ten Halk TV'ye 'MİT' cezası
RTÜK'ten Halk TV'ye "MİT" cezası
Konya'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2'si uzman çavuş, 3 kişi hayatını kaybetti
Konya'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2'si uzman çavuş, 3 kişi hayatını kaybetti
Rusya'nın 'Pantsir' yalanı, daha önce paylaşılmamış bir SİHA videosu ile ortaya çıktı
Rusya'nın "Pantsir" yalanı, daha önce paylaşılmamış bir SİHA videosu ile ortaya çıktı
Tekirdağ'daki 2 kuyuda bulunan doğal gaz Trakya'nın 15 yıllık ihtiyacını karşılayabilecek
Tekirdağ'daki 2 kuyuda bulunan doğal gaz Trakya'nın 15 yıllık ihtiyacını karşılayabilecek
Koronavirüs tüm dünyada can almaya devam ederken güzel haber 103 yaşındaki kadından geldi
Koronavirüs tüm dünyada can almaya devam ederken güzel haber 103 yaşındaki kadından geldi
Enfeksiyon profesöründen koronavirüse karşı maske önerisi: Cerrahi maskeler yeterli olur
Enfeksiyon profesöründen koronavirüse karşı maske önerisi: Cerrahi maskeler yeterli olur
Öğretmen dizisinin 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Zeynep, Akif'in sırrını itiraf ediyor
Öğretmen dizisinin 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Zeynep, Akif'in sırrını itiraf ediyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Abdulhamit Gül
Magazin Sadi Konuk Hülya Avşar Fahrettin Koca Serenay Sarıkaya
Spor Berkay Şahin Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Mehmet Kasapoğlu Fatih Karagümrük
Daha Fazla Wuhan Futbol Vatandaş Koronavirüs
Şu an buradasınız: Kırklareli'nden kısa kısa - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2020 11:26:39. #1.14#