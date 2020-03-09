Kırklareli'nden kısa kısa Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından yapılan Dursunbey Kros Duatlonu'nda Trakya Koşu Grubu Türkiye üçüncüsü oldu.

Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından yapılan Dursunbey Kros Duatlonu'nda Trakya Koşu Grubu Türkiye üçüncüsü oldu.

Trakya Koşu Grubu Antrenörü Onur Yayak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Dursunbey Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirilen yarışmaya katıldıklarını söyledi.

Grup adına yarışmada üçüncü olduğunu ifade eden Yayak, ilçeye başarıyla dönmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Yarışmanın koşu, bisiklet ve tekrar koşu olmak üzere üç etaptan oluştuğunu dile getiren Yayak, sırasıyla 10 km koşu, 24 km bisiklet, 5 km koşu şeklinde yapıldığını dile getirdi.

Tohum ekme etkinliği

Lüleburgaz'da tohum ekme etkinliği düzenlendi.

TEMA Vakfı Lüleburgaz Temsilciliği tarafından özel bir anaokulunda gerçekleştirilen etkinlikte, 75 badem, 75 ceviz tohumu ekildi.

TEMA Vakfı Lüleburgaz Temsilcisi Vicdan Aladağ, öğrencilere ağacı ve ormanı sevdirmek için çalıştıklarını belirtti.

Öğrencilerin tüpün içine ektikleri tohumun çimlenmesini evde takip edeceğini ifade eden Aladağ, ardından fidanların toprakla buluşturulacağını söyledi.

Etkinliğe, Okul Müdürü Şebnem Savaş ile TEMA Vakfı gönüllüleri katıldı.

Yıldız Erkek Serbest Güreş Grup Şampiyonası

Lüleburgaz Gençlik Spor Kulübü sporcusu Cenk Akpınar, Yıldız Erkek Serbest Güreş Grup Şampiyonası'nda üçüncü oldu.

Akpınar, Düzce'de yapılan şampiyonanın ardından Antalya'da yapılacak olan Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Sporcu Antrenörü Ali Osman Kara, gazetecilere yaptığı açıklamada, Akpınar'ın başarısıyla gurur duyduklarını dile getirdi.

Akpınar'ın 500 sporcu arasında 80 kiloda mücadele ettiğini ifade eden Kara, "Sporcumuz 80 kiloda üçüncü olarak Türkiye şampiyonasına gitmeye hak kazandı. Türkiye şampiyonasında da derece elde etmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kendisine başarılar diliyorum." diye konuştu.

Resim yarışması düzenlenecek

Lüleburgaz Belediyesince resim yarışması düzenlenecek.

Belediyeden yapılan açıklamada, özel bir hastane işbirliğinde 3. geleneksel çocuk resim yarışması yapılacağı bildirildi.

Yarışamaya anaokulu ve ilkokul öğrencilerinin katılabileceği belirtilen açıklamada, yarışma konusunun 'Bir Hayalim Var' olarak belirlendiği kaydedildi.

Yarışma başvurularının başladığı aktarılan açıklamada, 20 Mart tarihinde Aşkiye Neşet Çal Sahnesi'nde gerçekleştirilecek ödül töreniyle sonuçların açıklanacak.

Kaynak: AA