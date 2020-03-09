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Kırklareli, Güncel

Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Üniversitesi, "Kadın Olmak" konferansı düzenledi.

09.03.2020 15:20 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:52
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Üniversitesi, "Kadın Olmak" konferansı düzenledi.

Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nce Kayalı Kampüsü'nde gerçekleştirilen konferansa, Vali Osman Bilgin'in eşi İlknur Bilgin, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Belediye Başkan Yardımcısı Burcu Özel ile kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Şengörür, konferansta, üniversite olarak kadınlara çok önem verdiklerini söyledi.

Kadınların, toplumun çeşitli alanlarında kendilerine rol edinmiş ve toplumun şekillenmesinde tüm gücüyle varlıklarını hissettirdiğini belirten Şengörür, Türkiye'nin zor günlerinde bile kadınların gösterdikleri cesaret ve fedakarlığın takdire şayan olduğunu ifade etti.

"Kadınları tarihi boyunca baştacı etmiş bir medeniyetin mensuplarıyız" diyen Şengörür, şöyle konuştu: "Seçme ve seçme hakkı tanınmasıyla başlayan ve daha birçok sosyal hak tanınması kadınların toplumumuzda çok büyük öneme sahip olduğunu göstermektedir. Hayatın her alanında etkin olan kadınlarımız, kazandıkları başarılarla da gurur kaynaklarımız olmuştur. Kadının yok sayıldığı bir toplumun medeni seviyeye gelmiş kabul edemeyiz. Kadın toplumsal yaşamın ayrılmaz bir parçasıdır."

Üniversite öğrencileri umre için yarıştı

Kırklareli'nde umre ödüllü bilgi yarışması düzenlendi.

Kırklareli Müftülüğü tarafından gerçekleştirilen yarışmaya lisans ve ön lisans düzeyinde öğrenciler katıldı.

Öğrenciler, Anadolu Lisesi'nde yapılan yarışmada umreye gidebilmek için 80 soruyu cevaplandırdı.

Müftü Hüseyin Demirtaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın umre ödüllü bilgi yarışmasına yoğun katılım olduğunu belirtti. 323 öğrencinin yarışmaya katıldığını ifade eden Demirtaş, yarışmada en yüksek puanı alan bir kız ve bir erkek öğrencinin umreye gönderileceğini söyledi.

Bu tür yarışmalara olan ilgiden son derece memnun olduklarını aktaran Demirtaş, yarışma sonuçlarının en kısa sürede açıklanacağını kaydetti.

Kaynak: AA

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