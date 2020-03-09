Kırklareli'nden kısa kısa
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Kırklareli, Güncel

Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nde arı yetiştiricilerine kovan başına 15 lira destekleme yapılacağı bildirildi.

09.03.2020 09:32 | Son Güncelleme: 09.03.2020 09:32
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nde arı yetiştiricilerine kovan başına 15 lira destekleme yapılacağı bildirildi.

Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği" kapsamında Arıcılar Birliği ve Bal Üreticileri Birliğine üye olan yetiştiricilerin destekleneceği bildirildi.

Açıklamada, 593 üreticinin, 42 bin 65 kovanı için 630 bin 975 lira destekleme yapılacağı belirtildi.

"İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Sistemi"

Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, "İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Sistemi"nin hayata geçirildiğini belirtti.

Cerit, kentteki sağlık tesislerini ziyaret ederek sistem hakkında personeline bilgi verdi.

Sistem ile sağlık tesislerinde sunulan hizmetin iyileştirilmesini, hizmetin kalitesini, verimliliğini ve il sağlık yöneticileri ile sağlık çalışanları arasında oluşturulacak sağlıklı bir iletişim tarzını sağlamayı amaçladıklarını belirterek, sistemin en etkin bir şekilde kullanılması için gayret gösterdiklerini ifade etti.

Aile Sağlığı Merkezi inşaat çalışmaları sürüyor

Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, 8 Nolu Aile Sağlığı Merkezi inşaat çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Cerit, yaptığı yazılı açıklamada, Bademlik Mahallesi'nde 1430 metrekare kapalı alan üzerinde yapımına başlanılan merkezin inşaatı çalışmaları tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.

Merkezin son teknolojik cihazlar ile donatılacağını ifade eden Cerit, merkezin hizmete en kısa sürede açılması için çalıştıklarını bildirdi.

Kaynak: AA

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