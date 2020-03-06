06.03.2020 10:44 | Son Güncelleme: 06.03.2020 10:44

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ile Milli Emlak Genel Müdürü Tufan Büyükuzun'u makamında ziyaret etti.

Ilık, ziyarette Kavaklı beldesinde kurulması planlanan Hayvancılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi hakkında Büyükuzun'a bilgi verdi.

Sanayi bölgesinin kent için çok önemli olduğunu ifade eden Ilık, inşaat çalışmalarına en kısa sürede başlamak istediklerini belirtti.

Mekansal Adres Kayıt Sistemi toplantısı yapıldı

Kırklareli'nde Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS), toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Osman Bilgin başkanlığında Valilik binasında gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğu, Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Kocakundakçı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu ile belde belediye başkanları katıldı.

Toplantıda, adres bilgileri ile ulusal adres veri tabanındaki bilgilerin uyumlu hale gelmesi ve eksikliklerin giderilmesine yönelik çalışmaların genel değerlendirilmesi yapıldı.

Kırklareli'nde ortak alanlar dezenfekte ediliyor

Kırklareli Belediyesince halkın yoğun olarak kullandığı alanlarda dezenfekte çalışmaları yapılıyor.

Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ekiplerin okul bahçeleri, camiler, otobüs durakları, çocuk oyun parkları, bazı cadde ve sokaklarda dezenfekte çalışması başlattığını belirtti.

Enfeksiyon ve virüslere karşı dezenfekte işlemleri yapıldığını bildiren Kesimoğlu, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Çocuklarımız başta olmak üzere halkımızın sağlığı bizim her zaman önceliklerimiz arasında yer alıyor. Özellikle kış aylarında ortaya çıkan salgın hastalıklara karşı yaptığımız çalışmalar ile tedbirlerimizi alıyoruz. Bunun için çocuk parkları öncelikli olmak üzere halkımızın yoğun olarak kullandığı ortak alanları dezenfekte ediyoruz."

Kaynak: AA