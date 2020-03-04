04.03.2020 09:10 | Son Güncelleme: 04.03.2020 10:02

Lüleburgaz ilçesinde tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği kursu açıldı.

Lüleburgaz Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde açılan kursa 32 kişi katıldı.

Ziraat mühendisleri Mehmet Ali Urut ve Şenol Yıldız'ın eğitmenliğini yaptığı kurs 72 saat sürecek.

Kursun sonunda başarılı olan kursiyerlere belge verilecek.

"Karagöz İzlemeyen Çocuk Kalmayacak Projesi"

Kırklareli Kent Konseyi Gençlik Meclisi, proje kapsamında, Kırklareli Şehit Mutlucan Kılıç Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerini Karagöz-Hacivat oyunu ile buluşturdu.

Gençlik Meclisi Başkanı Fatih Umutlu tarafından öğrencilere gölge oyunu sahnelendi.

Okulun toplantı salonunda düzenlenen gösteride çocuklar, sergilenen oyun ile keyifli vakit geçirdi.

Vali Bilgin'den ziyaret

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Zeytindalı Harekatı gazisi Uzman Çavuş Emre Demirkıran'ı ziyaret etti.

Vali Bilgin, bir süre Demirkıran ile sohbet ederek, gazilerin her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Türk milletinin güçlü bir millet olduğunu ifade eden Bilgin, "Dün olduğu gibi bugün de bölünmez bütünlüğümüz, milletimizin birlik ve beraberliği için canlarını veren aziz şehitlerimizi rahmetle yad ederken kahraman gazilerimizi de şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Kaynak: AA