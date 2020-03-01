01.03.2020 11:12 | Son Güncelleme: 01.03.2020 12:05

Vize'de ormanlık alanda arıcılık yapan bir kişiye, organik tarım sertifikası verildi.

Vize Tarım ve Orman Müdürlüğüne 2018 yılında müracaat eden arıcı Muhterem Kızılvardar, organik tarım sertifikası başvurusunda bulundu.

Kızılvardar'ın ormanlık alandaki ürünlerinden numuneler alınarak yapılan incelemeler sonucu, sertifika almaya hak kazandı.

Kızılvardar'a sertifikasını teslim eden Tarım ve Orman Müdür Vekili Meltem Özalp, 60 kovan arısıyla organik tarım sertifikasını almaya hak kazandığını belirtti.

Kızılvardar'ı tebrik eden Özalp, teknik konularda her zaman üreticilerin yanında olduklarını kaydetti.

Üreme sağlığı hizmetleri eğitimi

Lüleburgaz'da gençlere yönelik "üreme sağlığı hizmetleri" eğitimi düzenlendi.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı (ÇEKÜS) Birimince Lüleburgaz Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen eğitime, sağlık personeli katıldı.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ayçin Uğur, eğitim öncesi yaptığı konuşmada, anne ve bebeklerin sağlık hizmetleri açısından risk altında bulunduğu belirtti.

Anne ve bebeklere sağlık kontrolü için öncelik tanınması gerektiğini ifade eden Uğur, eğitimlerin aralıklarla devam edeceğini kaydetti.

Daha sonra sağlık personeline üreme sağlığı konusunda bilgiler verildi.

Kaynak: AA