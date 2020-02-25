25.02.2020 13:20 | Son Güncelleme: 25.02.2020 13:20

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü, arıcılık eğitimi düzenledi.

Babaeski ilçesine bağlı Katranca köyünde gerçekleştirilen eğitime, 26 arı yetiştiricisi katıldı.

Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Hasan Doğan, arıcılara arı hastalık, zararlıları, bakımı, beslenmesi, yer seçimi ve arı ürünleri konularında bilgiler verdi.

Arıların çok hassas hayvanlar olduğunu belirten Doğan, doğru şekilde yönetilmesi halinde hem arı varlığında artış, hem de bal rekoltesinin arttırılabileceğini bildirdi.

Eğitimin ardından arı üreticilerine sertifikaları verildi.

Rehberlik hizmeti eğitimi

Kırklareli Müftülüğü, rehberlik hizmeti eğitimi düzenledi.

Sungurbey Eğitim Merkezi Çalıştay toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitime, Adalet Bakanlığına bağlı kurumlarda görev yapan personel katıldı.

Eğitim öncesinde konuşma yapan Müftü Yardımcısı Ramazan Özdemir, ceza infaz kurumları, çocuk eğitim evleri ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde diyanet personellerinin çok önemli bir görevi yerine getirdiğini söyledi.

İşledikleri suçlar sonucu ceza alan kişilerin yeniden hayata hazırlanmasında diyanet personellerinin de yardımcı olduğunu ifade eden Özdemir, manevi danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinde görev alan personelin daha etkin ve verimli hizmet sunabilmeleri için yapılan eğitimin düzenlendiğini belirtti.

Özdemir, "Faydalı olmak için hizmet verilecek ortamı, hizmet verilecek kişileri tanımak ve teşhis etmek gerekir. Sahasında uzman kişiler bizleri aydınlattılar. İlimizde açık ve kapalı cezaevleri ile denetimli serbestliğe tabi hizmet alan 2 bin 500'ü aşkın kitleye manevi destek ve rehberlik hizmeti sunuyoruz. Bunu da en kaliteli ve verimli biçimde yapmak için çalışıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA