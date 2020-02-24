24.02.2020 09:48 | Son Güncelleme: 24.02.2020 09:48

Devlet Su İşleri Kırklareli 112. Şube Müdürü Nurettin Kıvrak, gölet yapım çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Kıvrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ahmetbey, Yenice, Kadıköy ve Kofçaz-2 göletlerinin inşaat çalışmalarının hızla devam ettiğini söyledi.

Göletler ile tarım arazilerinin sulanacağını ifade eden Kıvrak, çalışmaları en kısa sürede tamamlayarak göletleri hizmete açmayı hedeflediklerini anlattı.

Kıvrak, göletlerdeki çalışmaların yaklaşık yüzde 30'unun tamamlandığını dile getirdi.

"Rumeli Halk İnanışları" programı gerçekleşti

Kırklareli Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından "Rumeli Halk İnanışları" programı düzenlendi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa katılan tarihçi, yazar ve korku meddahı Mehmet Berk Yaltırık Rumeli halk inanışlarının, sözlü halk kültüründe yer alan olayların, korku hikayelerinin ve korku motiflerinin tarihi kayıtlara geçen örnekleri anlatıldı.

Programın ardından Kırklareli Kent Konseyi Başkanı Ali Çakır tarafından Yaltırık'a plaket verildi.

Kaynak: AA