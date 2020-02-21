21.02.2020 08:30 | Son Güncelleme: 21.02.2020 08:30

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti.

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, Vali Bilgin'in kentte çalışmalar hakkında Kurum'a bilgiler verdiği belirtildi.

Açıklamada, Bilgin'in kentte yapılması planlanan yatırımlar için Bakan Kurum'dan taleplerde bulunulduğu ifade edildi.

Ziyarette AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz'ın da bulunduğu bildirildi.

"Nesiller Arası Mesleki Gelişim Merkezi Projesi"

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) ile Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) arasında "Nesiller Arası Mesleki Gelişim Merkezi Projesi"nin protokol sözleşmesi imzalandı.

Rektörlük'te gerçekleşen törende, KLÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür ve TRAKYAKA Genel Sekreteri Mahmut Şahin tarafından protokol imzaları atıldı.

Şengörür, yaptığı konuşmada, Nesiller Arası Mesleki Gelişim Merkezi ile Kırklareli'ndeki farklı yaş gruplarındaki dezavantajlı kesimlerin yaşam koşullarının desteklenmesine yönelik sosyal faaliyetlerin yürütülmesinin amaçlandığını söyledi.

Şahin ise gerçekleştirilecek projenin toplumun gelişmesi açısından son derece önemli olduğuna vurgu yaparak diğer illere ve üniversitelere model olabilecek bir proje olduğunu belirtti.

Kaynak: AA