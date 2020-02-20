20.02.2020 09:40 | Son Güncelleme: 20.02.2020 09:40

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan, Kırklareli Üniversitesini (KLÜ) ziyaret etti.

Kapağan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Neziha Musaoğlu'nu makamında ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Musaoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, hukuk fakültesinin akademik ve idari yapısını anlattı.

Ziyarette Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Burçin Aydoğdu da hazır bulundu.

Özel'den köy ziyaretleri

Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürü Funda Eylem Özel, çiftçilerin istek ve sıkıntılarını dinlemek için ziyaretlerini sürdürüyor.

Özel, Kocahıdır köyünü ziyaret ederek, bir kahvehanede çiftçilerle buluştu.

Muhtar Mustafa Uygun'dan bilgi alan Özel, bu görüşmeler ile hedeflerinin, Bakanlığın desteklemeleri ve gelişen modern tarım teknolojileri hakkında bilgiler aktarmak olduğu söyledi.

Özel, bölgenin şap hastalığından ari olmasının hayvancılık açısından büyük önem taşıdığını ifade ederek, bilinçsiz şekilde kullanılan kimyasal ilaç ve gübrelerin çevreye ve insan sağlığına etkilerinin önüne geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA