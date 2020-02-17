Kırklareli'nden kısa kısa
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Kırklareli'nden kısa kısa

Demirköy'de kurumlararası koordinasyon toplantısı düzenlendi.

17.02.2020 09:42 | Son Güncelleme: 17.02.2020 09:42
Kırklareli'nden kısa kısa

'de kurumlararası koordinasyon toplantısı düzenlendi.

Toplantı Kaymakam Cafer başkanlığında beldesindeki bir otelde düzenlendi.

Ekinci, yaptığı konuşmada, hızlı ve etkin çalışmalar ortaya koymak istediklerini söyledi.

Her konuda çözüm odaklı olduklarını belirten Ekinci, ilçelerinin gelişmesi için gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade etti.

Konuşmanın ardından kurum müdürleri yapılacak olan projeler hakkında bilgi verdi.

Belediye Başkanı Talay'dan ziyaret

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, esnaf ziyaretinde bulundu.

Talay, Camikebir Mahallesi'nde esnafların istek ve sıkıntılarını dinledi.

Esnafların taleplerini kısa sürede çözüme kavuşturmak istediklerini belirten Talay, vatandaşların memnuniyeti için adım adım gezdiklerini söyledi.

Kaynak: AA
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