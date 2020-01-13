13.01.2020 15:50 | Son Güncelleme: 13.01.2020 15:50

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Almanya'yı mağlup ederek, 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Bilgin, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye olarak 'Filenin Sultanları' ile gururlandıklarını ifade etti.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nın önemine değinen Bilgin, "2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri finalinde Almanya'yı mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımımızı tebrik ediyorum. Bu gururu bizlere yaşatan sporcularımıza teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

"Geleneksel Kış Konseri" düzenlendi

Kırklareli'nde "Geleneksel Kış Konseri" gerçekleştirildi.

Kırklareli Belediye Başkanlığı ile Kırklareli Kent Konseyi tarafından Kültür Merkezinde düzenlenen etkinlikte koro tarafından şarkılar seslendirildi.

Konser sonrası Belediye Başkan Yardımcısı Burcu Özel, Kent Konseyi Başkanı Ali Çakır'a çiçek takdim etti.

Kaynak: AA