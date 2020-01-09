09.01.2020 09:22 | Son Güncelleme: 09.01.2020 09:22

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekipleri av koruma ve kontrol faaliyetlerini sürdürüyor.

DKMP Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 7 gün 24 saat esasına göre denetimlerin gerçekleştirildiği belirtildi.

Denetimlerde kurallara uymayan avcılara yasal işlem yapıldığını ifade edilen açıklamada, kaçak avcılıkla mücadelenin süreceği belirtildi.



Flor uygulaması dişleri güçlendiriyor

Kırklareli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi hekimlerinden Doktor Seçil Dağlıoğlu, flor uygulaması ile çocukların dişlerinin güçlendiğini belirtti.

Dağlıoğlu, yaptığı yazılı açıklamasında, çocukların diş tedavilerine uyum gösterme konusunda çoğu zaman zorlandığını bildirdi.

Koruyucu diş tedavilerinin hem daha basit hem de daha ucuz olduğunu ifade eden Dağlıoğlu, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Koruyucu diş tedavilerinden biri olan yerel flor uygulaması ile çocuklarımızın dişleri güçlenirken diş çürüklerinin önüne geçilmektedir. Yerel flor uygulaması, diş hekimi tarafından vernik ya da jel kıvamındaki florun, dişlere lokal olarak tatbik edilmesi ile diş minesinin yapısındaki kristallerin güçlendirmesi amacıyla uygulanır. Flor-jel uygulamaları kolaylıkla uygulanabilecek ve aşı benzeri bir gelenek mantığı ile yaygınlaştırılabilecek basit, ekonomik ve pratik bir koruyucu yöntemdir. Bu yöntem ile dişler diş çürümelerine karşı korunmuş olur ve erken yaştaki diş kayıplarının önüne geçilir."

Kaynak: AA