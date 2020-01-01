01.01.2020 09:26 | Son Güncelleme: 01.01.2020 09:26

Lüleburgaz'da sürü yönetimi elemanı kursu sona erdi.

Lüleburgaz Tarım ve Orman Müdürlüğünce Hamitabat köyünde açılan kursta, 38 kursiyer sertifika almaya hak kazandı.

Tarım ve Orman Müdürü Abuzer Sağdıç, kursta başarılı olan kursiyerlere sertifikalarını teslim etti.

Sağdıç, konuşmasında, başarılı olan kursiyerleri tebrik ederek, besicilere yönelik kursların devam edeceğini aktardı.

-Fidan dağıtıldı

Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğünce fidan dağıtımı yapıldı.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen fidan dağıtım töreninde, fıstık çamı ve badem türündeki 2 bin 20 vatandaşlara hediye edildi.

Orman İşletme Müdür Yardımcısı İsmail Karakaya, orman varlığının artması amacıyla vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtıldığını söyledi.

Vatandaşların kaçak ağaç kesimini ve ormanlık alanlara verilebilecek zararı önlemek amacıyla her yıl çeşitli sebeplerle fidan dağıttıklarını ifade eden Karakaya, ağaç kesmek yerine, herkesin fidan dikmesini istedi.

-Yaban avı denetimi yapıldı

Kırklareli'de, kaçak avcılıkla mücadele çalışmaları kapsamında denetimler devam ediyor.

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak avcılığın önlenmesi amacıyla sahada av yapanların belgelerini kontrol etti.

Denetimlerde yaklaşık 50 avcının belgelerini kontrol eden ekipler, usulsüz avcılığa rastlanmadı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sürdürülebilir avcılığın devamı için kontrol çalışmalarının aralıksız devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA