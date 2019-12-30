30.12.2019 10:58 | Son Güncelleme: 30.12.2019 10:58

Üsküp beldesinde yol yapım çalışması sona erdi.

Üsküp Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince, Kemalpaşa Mahallesi'nde 4 sokağa kilitli parke taşı döşendi.

Belediye Başkanı Hüseyin Kasap, yaptığı açıklamada, beldede toprak yolların parke taşı ile döşenerek vatandaşların kullanımına açtıklarını söyledi.

Kış aylarında toprak yolların çamur haline dönüştüğünü ifade eden Kasap, yolların dere ıslah çalışmalarına da uygun hale getirildiğini belirtti.

Kasap, toprak yolların yaya köprüsüne bağlanarak daha kullanışlı hale getirildiğini aktardı.

Altyapısı tamamlanan bölgelerde çalışmaların hava koşulları elverişli olduğu sürece süreceğini dile getiren Kasap, vatandaşlara gece gündüz çalışarak en iyi hizmeti sunmak istediklerini kaydetti.

Kardeşlik sofrası etkinliği

Pınarhisar Belediyesinde kardeşlik sofrası etkinliği düzenlendi.

Etkinlik kapsamında Belediye Başkanı İhsan Talay, belediye bahçesinde gerçekleştirilen yemekte personeliyle bir araya geldi.

Talay, burada yaptığı konuşmada, tüm belediye personelinin özverili çalıştığını söyledi.

Vatandaşların sorunlarına hızlı dönüşler yaparak yoğun ve koordinasyonlu çalışmalar yürüterek titizlikle çalışan herkesi tebrik eden Talay, vatandaşlara kaliteli hizmet sunmak için ter akıttıklarını belirtti.

Pınarhisar'da büyük bir değişim ve dönüşümün yaşandığını aktaran Talay, "Tevazu, samimiyet ve gayretle Pınarhisar için çalışıyoruz. Hamdolsun güçlü ekibimiz ile birlikte Pınarhisar'da büyük bir dönüşüme öncülük ediyoruz. Her şey omuz omuza büyüyen bir Pınarhisar için." diye konuştu.

Kaynak: AA