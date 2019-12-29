29.12.2019 13:38 | Son Güncelleme: 29.12.2019 13:38

Kırklareli'nde okullararası spor müsabakalarında Demirköy Belediye Spor Kulübü'nün 15 sporcusu ilk 3'e girdi.

Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen müsabakalar kapsamında güreş müsabakaları sona erdi.

Antrenör Ferhat Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sporcuların üstün bir performans gösterdiğini söyledi.

Kırklareli Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalarda sporcuların canla başla mücadele ettiğini ifade eden Demir, başarılı olan sporcuları tebrik etti.

Müsabakalara kulüp olarak 15 sporcu ile katıldıklarını aktaran Demir, müsabakalarda kulüp sporcularından yıldızlar kategorisinde 34-38 kiloda Berat Ali Yosul birinci, Efe Eş ikinci, Alparslan Menderes Üri üçüncü, 41 kiloda Bekir Yakar ikinci, 57 kiloda Yasin Patan birinci, 62 kiloda Burhan Duş ikinci, 75 kilo. İlhan Keleş birinci, minikler kategorisinde ise 26-30 kiloda Semih Eş birinci, Gökmen Patan üçüncü, 34 kiloda Yiğit Duş ikinci, 38 kiloda Mehmet Emin Şansal birinci, 41 kilo. Mert İnal ikinci, Mustafa Eren Çevikbaş üçüncü, 57 kiloda Atakan Mert Küçük birinci olduğunu bildirdi.

-Belediye Başkanı Işık'a ziyaret

İğneada Belediye Başkanı Tahir Işık, eski belediye başkanlarını makamında kabul etti.

Pınarhisar eski Belediye Başkanı Mustafa Cingöz ve Kaynarca eski Belediye Başkanı Seyit Uçan, Belediye Başkanı Işık'ı ziyaret etti.

Işık, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ziyarette geçmiş ve yeni dönemde beldeye tarafından yapılan hizmet ve çalışmalar hakkında görüş alış verişinde bulundu.

Vatandaşlara hizmet edebilmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Işık, "İçinde yaşadığınız topluma hizmet etmek, kalıcı eserler bırakmak çok değerli bir görevdir. Bu açıdan kentimizin geçmiş ve yerel yönetimlerde başkanlık etmiş çok değerli büyüklerimizin ziyaretime gelmesinde de ayrıca memnuniyet duydum." diye konuştu.

Kaynak: AA