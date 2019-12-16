Kırklareli'nden kısa kısa
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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Kent Konseyi Gençlik Meclisi ile Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) öğrenci kulüpleri üyeleri bir araya geldi.

16.12.2019 12:56 | Son Güncelleme: 16.12.2019 12:56
Kırklareli'nden kısa kısa

Gençlik Meclisi ile Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) öğrenci kulüpleri üyeleri bir araya geldi.

Kırklareli Kent Konseyi binasında, gerçekleştirilen toplantı Gençlik Meclisi Başkanı Fatih Umutlu yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Bilgilendirmenin ardından görüş alışverişinde bulunuldu.

Meyve ağaçlarında budama kursu

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce meyve ağaçlarında budama kursu açıldı.

Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kursa vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği belirtildi.

Kursun ilk bölümünde genel bağcılık konusu ile bağlarda terbiye ve budama sistemleri konusunun işlendiği ifade edilen açıklamada, kursun geri kalan kısmının meyvecilik konusu ile devam edeceği aktarıldı.

Kaynak: AA
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